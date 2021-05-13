РИАМО - 13 мая. Столичные власти выделили из резервного фонда города порядка 1,5 млрд рублей на социальную поддержку медицинских сестер и братьев в медучреждениях системы здравоохранения Москвы. Соответствующее распоряжение правительства Москвы подписал столичный мэр Сергей Собянин.
В качестве мер социальной поддержки медицинским сестрам и медицинским братьям предусмотрена единовременная социальная выплата в размере 20 тыс. рублей.
Ранее мэр Сергей Собянин наградил медицинских сестер в Кремлевском дворце в их профессиональный праздник. Также он объявил, что всем им будет выплачена премия в размере 20 тыс. рублей.
На сегодняшний день в медучреждениях Москвы трудятся свыше 50 тыс. медсестер. Среди них более 20 тыс. работников амбулаторно-поликлинического звена, в том числе около 600 медбратьев.
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