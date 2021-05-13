РИАМО - 13 мая. Ящики для сбора ненужных чеков установили на станциях рядом с билетными автоматами внутри Кольцевой линии Московского метрополитена, а также на пересадочных станциях, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
15 мая Московское метро празднует день рождения, экологическая акция приурочена к праздничной дате. Чеки отправятся на переработку для повторного использования – это позволит сохранить леса в будущем.
По его словам, акция в первую очередь нужна для того, чтобы привлечь внимание пассажиров к проблемам экологии, научить их внимательно относиться к окружающей среде и использовать ресурсосберегающие технологии.
Коробки поставили на всех станциях Кольцевой линии, 29 станциях внутри кольца и на 15 пересадочных с кольца станциях.
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