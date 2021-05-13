РИАМО - 13 мая. С января 2021 года в Москве против клещевого вирусного энцефалита привили 17 366 человек, в том числе 6251 детей, что более чем вдвое превышает показатели аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Территория Москвы не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту — ежегодно регистрируются только завозные случаи. В медицинских организациях департамента здравоохранения города проводятся бесплатные профилактические прививки.

Случаи присасывания клещей в основном связаны с выездами москвичей на территории Московской и Тверской областей, а также Брянской, Вологодской, Курской, Орловской, Ленинградской областей, республик Марий Эл и Мордовии.

Сейчас обращаемость в медорганизации Москвы по поводу укусов клещей не превышает среднемноголетние значения. На территории столицы зарегистрированы единичные случаи присасывания клещей в парках Измайловский, Кусково, Бутово, лесопарках «Лосиный остров», «Серебряный бор», в Зеленограде и в ТиНАО.

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