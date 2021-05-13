РИАМО - 13 мая. Столичные следователи проверяют частный детский сад на северо-западе города, из которого самостоятельно ушел трехлетний ребенок, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова

Инцидент произошел на Митинской улице. Ребенок 2018 года рождения самовольно покинул территорию дошкольного учреждения и ушел на улицу.

На мальчика без присмотра взрослых обратили внимание местные жители и обратились в правоохранительные органы. Сейчас ребенок находится вместе с родителями. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи опрашивают сотрудников частного детсада. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.