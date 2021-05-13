РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. С 21 по 23 мая в ФОК «Люберецкий» пройдет весенний открытый турнир по фехтованию на рапирах среди юношей и девушек, честь округа будут защищать 25 спортсменов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Турнир «Люберецкая рапира» проводится в округе третий раз и уже стал традиционным. В нынешнем году он пройдет с 21 по 23 мая. Уже принято порядка 250 заявок от юных спортсменов из Москвы, Московской области и других регионов. Городской округ Люберцы представят 25 лучших рапиристов. Приглашаю всех желающих поддержать юных спортсменов!» — сказал Ружицкий.

Соревнования проведут в личных зачетах среди юношей и девушек 2006 года рождения и моложе. Занявших призовые места спортсменов наградят грамотами и медалями от комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

Адрес ФОК «Люберецкий»: ул. 8 Марта, д. 6А. Более подробная информация доступна по телефону: 8 (495) 514-94-24.