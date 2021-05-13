РИАМО - 13 мая. В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту уклонения строительной компании из Одинцовского городского округа от уплаты налогов на сумму 248 млн рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Предварительно установлено, что руководство организации, которая осуществляла строительно-монтажную деятельность, в период с 2017 по 2018 год вносило заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС.

Уголовное дело возбуждено по п «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Сейчас прорабатывается вопрос о принятии мер для обеспечения возмещения ущерба.