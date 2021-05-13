РИАМО - 13 мая. В настоящий момент Росгвардия охраняет свыше 70 тыс. объектов различных форм собственности в Подмосковье и готова оперативно приехать на вызов сигнализации, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В последние годы использование систем видеонаблюдения, как неотъемлемой части систем безопасности, получило широкое применение. Оборудование для видеонаблюдения сегодня используется самое современное. Оно выполняет разнообразные функции – это и видеозапись, и просмотр событий в режиме реального времени», – сказал заместитель начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Игорь Кирсанов.

Объекты под охраной росгвардейцев в Подмосковье – это более 50 тыс. квартир и частных домов, 2 тыс. гаражей, подъездов и других индивидуальных строений.

Ежедневно около тысячи вооруженных сотрудников выходят на 400 маршрутов патрулирования. Их основной задачей остается оперативное реагирование на срабатывание сигнализации объекта.

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