РИАМО - 13 мая. В настоящий момент Росгвардия охраняет свыше 70 тыс. объектов различных форм собственности в Подмосковье и готова оперативно приехать на вызов сигнализации, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
Объекты под охраной росгвардейцев в Подмосковье – это более 50 тыс. квартир и частных домов, 2 тыс. гаражей, подъездов и других индивидуальных строений.
Ежедневно около тысячи вооруженных сотрудников выходят на 400 маршрутов патрулирования. Их основной задачей остается оперативное реагирование на срабатывание сигнализации объекта.
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