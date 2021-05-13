РИАМО - 13 мая. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как ведется строительство квартир в домах проблемного ЖК «Лайково» в Одинцовском городском округе и реконструкция стадиона во Власихе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Из-за недобросовестных застройщиков на обоих объектах были нарушены сроки их сдачи. Жители обращались к губернатору с просьбой взять вопрос под личный контроль.

«Лайково» через год должно быть сдано. Начинаем строить социальные объекты – школа, детский сад, поликлиника. Поддержку президента получили, большие ресурсы от федерального правительства», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что дольщики — очень чувствительная тема для региона и эта проблема обязательно будет решена.

«Ключи все получат, никто обижен не будет. В этом году мы уже выдали 6,5 тыс. ключей, в два предыдущих года — по 20 тыс. ключей. Тему закроем если не в конце 2022-го года, то в 2023-м — точно», — заявил губернатор.

Также есть вариант не ждать окончания строительства дома, а получить деньги.

«И мы такую возможность узакониваем. Получаешь адекватную рыночную стоимость — не ту, которую заплатил 5-7 лет назад», — добавил глава региона.

В ЖК «Лайково» строят 12 многоквартирных домов, которые начинала ГК «Урбан Групп». В декабре планируется подключение газо- и водоснабжения. Губернатор пообещал жителям, что через месяц снова приедет с проверкой.

На месте старого стадиона, построенного во Власихе еще в 1960-е, уже в сентябре откроется новый ФОК. В двухэтажном здании будет игровой зал, тренажерные зоны для спортсменов и любителей, а также отдельный зал для борьбы. Также под открытым небом сделают футбольное поле и беговые дорожки, новые трибуны для зрителей на 500 мест.

На базе ФОКа будут проходить занятия детско-юношеской спортшколы, еще две школы перенесут сюда спортивные секции по семи направлениям: баскетбол, футбол, волейбол, плавание, легкая атлетика, самбо и шахматы. Бесплатно заниматься смогут 1,5 тыс. детей, а для всех жителей установят часы для свободного посещения.

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