РИАМО - 13 мая. Басманный суд Москвы 20 мая огласит приговор Мурату Сабанову из Кабардино-Балкарии, который знакомился с прохожими в центре столицы, опаивал их напитками с препаратами, после чего грабил, сообщает ТАСС.

Государственное обвинение просит для него 17 лет колонии.

«Разбирательство судебного дела завершено, оглашение приговора назначено на 12:00 20 мая», — сообщили в суде.

Мужчина обвиняется в 30 эпизодах разбойного нападения, 10 эпизодах кражи с банковского счета, 6 кражах паспорта и 4 эпизодах мошенничества с электронными средствами оплаты.

Сабанов знакомился с прохожими на улицах в центре Москвы и входил в доверие. После этого злоумышленник приглашал их в безлюдное место, где убеждал выпить жидкость, в которую были добавлены лекарственные вещества, обладающие угнетающим воздействием. Когда жертва приходила в бессознательное состояние, то он ее грабил.