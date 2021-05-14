РИАМО - 14 мая. В пятницу свой 79-й день рождения отмечает известный конструктор и организатор производства систем управляемого ракетного оружия для Военно-воздушных сил и Военно-морского флота страны, почетный гражданин Подмосковья Владимир Трусов.

Трусов родился 14 мая 1942 г. в городе Махачкале. Окончил Дагестанский механический техникум в 1960 г. и Куйбышевский авиационный институт по специальности «инженер-механик» в 1968 г. Начал трудовой путь техником-технологом на секретном предприятии в 1960 г. в городе Каспийске.

С 1968 по 1981 годы Трусов был инженером-конструктором, затем – ведущим конструктором машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» в городе Дубне. С 1981 по 1985 годы он был секретарем парткома КПСС МКБ «Радуга», затем – и. о. заместителя главного конструктора МКБ «Радуга».

С 1985 по 1988 годы Трусов был вторым секретарем Дубненского городского комитета КПСС. С 1988 по 1991 годы – и. о. заместителя главного конструктора, затем – главным конструктором МКБ «Радуга».

С 1991 по 1993 годы Трусов занимал должность главного конструктора, заместителя генерального конструктора, и. о. руководителя государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга». С 1993 года он возглавил предприятие.

Всего Трусов проработал более 45 лет на государственном предприятии оборонного значения в Дубне. Под его руководством и при его творческом участии создаются и поступают на вооружение образцы высокоточных стратегических крылатых ракет авиационного базирования и новых ракет класса «воздух-земля», «море-море».

По инициативе Трусова также разработаны и выполняются программы социального обеспечения работников и ветеранов предприятия, благотворительные проекты.

Трусов является почетным членом Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктором технических наук. Он автор более 30 изобретений и более 200 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Трусов награжден орденом Дружбы народов, орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ведомственными наградами и наградами Московской области. Заслуженный машиностроитель Российской Федерации. Является почетным гражданином Дубны.

Постановлением губернатора Московской области Трусову присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».