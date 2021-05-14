РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 мая. В деревне Юрьево и селе Марфино городского округа Мытищи в пятницу отключат электроэнергию, сообщается на сайте администрации горокруга.

С 09:00 до 17:00 пройдет отключение электроэнергии не более чем на 2 часа в связи с производством работ на КТП-1503. Под отключение попадет деревня Юрьево.

В этот же день с 09:00 до 18:00 электричество отключат не более чем на 2 часа в связи с производством работ на ВЛ-0,4 кВ фид.1 КТП-77. Под отключение попадет село Марфино.