РИАМО - 13 мая. Лисье семейство, которое ранее нашли на территории детского сада на юге Москвы, вернули в естественную среду обитания в ТиНАО, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства города.

Лисицу заметили, когда она бегала по территории детского сада и искала свое потомство. Маму-лису спасатели поймали сачком, а лисят аккуратно достали из-под веранды. Для этого специалисты с помощью гидравлического инструмента вскрыли пол и подняли настил веранды.

Место выпуска присмотрели заранее. На выбранной территории есть старая лисья нора. Возможно, она станет новым домом для зверей. Сначала местность осмотрела мама-лисица, после на лужайку выбежали и недоверчивые лисята.

Лисы часто селятся на территории социальных учреждений и частных домов. Чтобы такого не происходило, рекомендуется регулярно вывозить мусор с участка, особенно пищевой. Лазы в подвалы лучше перекрыть сеткой.