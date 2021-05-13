РИАМО - 13 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев стал одним из лидеров медиарейтинга глав регионов России за апрель 2021 года, сообщает пресс-служба «Медиалогии».

Воробьев занял третье место в медиарейтинге. В пятерку также вошли Сергей Собянин (Москва), Александр Белов (Санкт-Петербург), Глеб Никитин (Нижегородская область), Радий Хабиров (Башкортостан).

Воробьев выступил в апреле с ежегодным обращением к жителям Подмосковья и определил основные направления развития региона. В частности, в Подмосковье запустят программу реновации, которая позволит жителям переехать из устаревшего жилья в новые комфортабельные квартиры.

Губернатор в ходе обращения к жителям региона также поблагодарил врачей за работу в период пандемии. Также Воробьев сообщал, что специальную программу «Коммунальный бонус» запустили в Подмосковье, благодаря ей часть коммунальных платежей будет возвращаться жителям в виде бонусов и промокодов.

Кроме того, Воробьев передал в больницы ключи от 42 автомобилей скорой помощи и реанимобилей. Также сообщалось, что губернатор Подмосковья поручил заменить в многоквартирных домах Московской области лифты старше 20 лет.

Основой для построения рейтингов является МедиаИндекс, который является показателем качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны.