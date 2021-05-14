РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в пятницу выступит перед жителями муниципалитета с ежегодным отчетом, сообщает пресс-служба администрации Люберец.

В ходе традиционного отчета Ружицкий подведет итоги 2020 года и обозначит основные направления развития муниципалитета на будущее.

Прямую трансляцию выступления главы с отчетом можно будет посмотреть в его Instagram-аккаунте и на странице в соцсети «ВКонтакте», а также в эфире «Люберецкого районного телевидения». Начало в 14:00.