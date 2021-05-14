РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 мая. В общественной приемной городского округа Мытищи проведут ряд приемов граждан в мае, сообщается в Instagram-аккаунте отдела по связям с общественностью администрации муниципалитета.

В соответствии с решением губернатора Московской области Андрея Воробьева, в Мытищах осуществляется прием граждан в общественной приемной органов исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления.

График приема на май: 12 мая – комитет по ценам и тарифам Московской области, 14 мая – министерство благоустройства Подмосковья, 28 мая – главное архитектурное управление региона.

Жителей будут принимать с 10:00 до 13:00.

Приемы проводятся по адресу: Новомытищинский проспект, 36/7, первый этаж, кабинет 108, здание администрации городского округа. Записаться на прием и получить всю необходимую информацию можно по телефону: 8-498-582-70-77.