РИАМО - 14 мая. Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро между станциями «Волжская» и «Дубровка» откроется для пассажиров в пятницу.

Участок временно закрывали из-за строительства Большой кольцевой линии. Предполагалось, что движения поездов на участке не будет до 23 мая. Однако строители раньше срока закончили проходку тоннеля БКЛ под станцией «Печатники».

За это время закрытые станции отремонтировали и помыли, а также обновили там инфраструктуру.

Для пассажиров в районе временно закрытых станций были запущены компенсационные автобусы.

Автобусы КМ продолжат работать в течение первой половины дня в пятницу. Как только автобусы прекратят свою работу, все ограничения для автомобилистов будут сняты.​

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