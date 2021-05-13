РИАМО - 13 мая. Субботники, фестивали и ярмарки проводят в Подмосковье в рамках экологического воспитания жителей, сообщил первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вячеслав Леонов.

Вопросы совершенствования экологического образования в регионе обсудили в ходе круглого стола в Московской областной думе.

«Министерство экологии и природопользования Московской области обращает на это (экологическое воспитание – ред.) самое тщательное внимание. Стараемся как можно больше проводить мероприятий и привлекать к ним подрастающее поколение. Прежде всего в 2019 году, в 2020 году это были субботники, экологические акции, фестивали, ярмарки. Это позволило привлечь внимание к вопросам окружающей среды более 10 тыс. человек», - сказал Леонов.

Он добавил, что в Подмосковье также выпустили серию экологических сказок «Хранимиры». В этом году в регионе пройдет ярмарка экологических проектов и тематические фестивали.

Проект «Хранимиры» стартовал в 2017 году по инициативе министерства экологии и природопользования Московской области. На страницах сказок детский писатель и психолог Елена Журек создала мир существ, стоящих на защите природы – хранимиров. Сейчас проект стал мультиформатным, вобрав в себя аудиокниги, конкурсы, спектакли, игры, квесты, фестивали, которые проводятся по всей России.​