РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. В четверг автомобиль врезался в стелу в поселке Красково подмосковных Люберец, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.

«Сегодня машина в очередной раз врезалась в стелу. За два неполных месяца это 4 авария, хорошо, что без жертв. Там, на этом повороте, постоянно сносят отбойники, были аварии, то бампер чей-то валяется с утра, то «поцеловались» боками», - сказал очевидец.

Стела расположена на Егорьевском шоссе. По словам очевидца, на этом месте часто бывают аварии.