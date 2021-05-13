РИАМО - 13 мая. На столичных дорогах вечером в четверг образовались пробки в 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Загружены МКАД, Третье транспортное и Садовое кольца. Также пробки зафиксированы на Проспекте Мира, Нахимовском проспекте, Ленинградском шоссе, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В центре столицы заторы образовались на Большом Каменном мосту, Новом Арбате, Тверской улице, Зубовском бульваре, Новой площади, Николоямской улице, Яузском бульваре, Зубовском бульваре и на ряде набережных, включая Софийскую и Москворецкую.

К 20:00 пробки снизятся 5 баллов. Полностью свободными дороги станут после 21:00.