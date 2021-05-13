РИАМО - 13 мая. Глава городского округа Электрогорск Сергей Дорофеев проверил ход ремонтных работ и их качество на участке дороги, ведущей к предприятию ПАО «Брынцалов-А», подрядная организация проводит ремонтные работы с опережением установленных сроков, сообщает пресс-служба администрации Электрогорска.

Новое дорожное покрытие появится на участке протяженностью в 1 км, а общая площадь участка составит около 7 тыс. кв м. Как отметил глава города, после завершения всех мероприятий жители смогут комфортно добираться до места работы.

В Электрогорске без перерыва на праздничные выходные продолжается ремонт автомобильных дорог в рамках реализации президентского национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так, в рамках нацпроекта в Электрогорске проводят ремонт трех участков дорог.

Ранее Дорофеев проверил ход и качество ремонтных работ на улицах Кржижановского и Советской. Общая площадь ремонтируемых участков дорог на этих улицах составит 5,5 тыс. кв м, а стоимость работ превысит 5 млн руб.