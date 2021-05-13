РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мая. В Балашихе проводят проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода, который обратился за медпомощью, сообщили в отделе пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

По предварительным данным, 10 мая в 19:25 в Балашихе в микрорайоне 1 Мая у дома №11 водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход получил травмы. Ему пришлось обратиться за медицинской помощью.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.