РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 мая. Голосование по вопросу, нужны ли в экопарке «Губайловский» домики для барбекю, запустили в подмосковном Красногорске. Соответствующий опрос разместили на официальной странице МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые посетители, концепцией развития экопарка «Губайловский» в 2021 году запланирована установка домиков-барбекю. Проектом предусмотрено 5 домиков со стационарными мангалами, каждый площадью 20 кв м. На веранде можно будет провести детские и семейные праздники от 5 до 10 человек», - говорится в сообщении.

Рядом с мангальной зоной планируется установить ящики с песком для обеспечения противопожарной безопасности.

Чтобы дым от мангалов не мешал, беседки будут объединены в одну локацию, удаленную от спортивной зоны, детской площадки, сцены и школы.

Воспользоваться беседками можно будет бесплатно.

«Предлагаем вам проголосовать о необходимости данной пикниковой зоны в парке. Голосование продлится до 19 мая включительно», - заключается в сообщении.