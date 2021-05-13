РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 мая. Два мини-детских сада появятся на улицах Комарова и Институтской в Щелкове, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Сады в мини-формате ничем не отличаются от традиционных. Там для ребят есть все необходимое.

Всего в Подмосковье откроется 35 садов малого формата, они позволят создать дополнительно 3 тыс. мест. Сады появятся на густонаселенных территориях, где высокая очередность в дошкольные учреждения.