По статистике, примерно у 40% населения Земли период весны ассоциируется с обострением аллергических заболеваний. Как правило, организм реагирует на пыльцу растений, которая не видна невооруженному глазу, но быстро распространяется с ветром. Однако есть люди, которые и в другие сезоны страдают от аллергии на привычные всем вещи: воду, солнце, тепло и т.д. Корреспондент РИАМО поговорила с теми, кто подвержен необычным аллергиям и узнала, как им живется с этим недугом.

Ева, 20 лет

Аллергия на воду начала проявляться у меня восемь лет назад. После контакта с водой у меня появляются пятна в локтевых и коленных сгибах, на шее и других частях тела. Если злоупотреблять использованием воды, например, мыться каждый день, они покрываются корочкой, начинается зуд и появляются неприятные ощущения. Слава богу, что это явление у меня сезонное – период обострения начинаются осенью и ранней весной. Также аллергия проявляется, если я начинаю нервничать. Возможно, это связано с понижением иммунитета.

В фазы обострения мне нельзя принимать душ ежедневно, необходимо использовать специальные шампуни и гели для душа, а также важно пить антигистаминные препараты. На юге я стараюсь избегать купания в море – соленая вода сильно раздражает кожу, и аллергия проявляется еще больше.

Кстати, это касается не только водопроводной воды, но и любой жидкости – особенно тяжело заниматься спортом, ведь подобная реакция возможна также на пот. Иногда вообще вся покрываюсь этими пятнами – ситуация очень неприятная.

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Анастасия, 22 года

У меня хроническая ацетилхолиновая крапивница – аллергия на тепло. Она началась больше трех лет назад во время поездки Китай. В какой-то момент у меня покраснела кожа, начала сильно чесаться – ее как будто раздуло. Сначала я не поняла, что произошло, но, когда вернулась в Москву, такие приступы повторились.

Мы долго не могли найти причину – сдавали анализы на разные аллергены, но они ничего не показывали. Когда я попала к хорошему аллергологу, мне сказали, что, скорее всего, дело в моем иммунитете и крови – меня отправили на тест по плазме крови. Он показал, что у меня действительно ацетилхолиновая крапивница. Этот гормон есть у каждого, просто у меня накопилось его настолько много, что все перешло в аллергию. Пока я делала все эти тесты, время шло, и количество аллергенов в крови только увеличивалось. Теперь аллергия может проявиться в любой момент, когда я как-либо соприкасаюсь с теплом. Например, когда занимаюсь спортом или ношу теплую одежду.

Крапивница сама по себе – это особый тип аллергии, которая спонтанно появляется и спонтанно уходит. Ее практически невозможно вылечить. Нужна либо интенсивная терапия, которая также влияет и на другие органы, либо долгий прием препаратов и смирение.

Вообще гормон ацетилхолин отвечает за внутренний нагрев организма. Как мне сказали, во время занятий спортом у меня нагревается кровь, и происходит реакция в виде зуда и покраснения. Иногда это проходит, а иногда – проявляется чуть сильнее. Со временем я научилась контролировать свои эмоции – это необходимо, так как приступ аллергии может случиться во время сильных переживаний. Например, когда берешь за руку любимого человека или выступаешь – в эти моменты пятна могут пойти по всему телу, и ты станешь похожей на большого красного Халка. Принять и осознать это довольно сложно, но потом свыкаешься – по сути, с такой аллергией ничего не сделаешь. В этом плане очень важна поддержка друзей и близких.

Я не люблю жару, но могу спокойно находиться в теплом месте. Также я не ношу одежду с длинными рукавами и некоторые виды синтетических тканей. Конечно, люди, которые не знают, что это, пытаются мне помочь. Но проблема в том, что помочь практически невозможно: иногда приступы настолько сильные, что выход только – вызов скорой и приме сильной дозы препарата.

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Елизавета, 24 года

Аллергия на холод (холодовая крапивница) началась у меня лет в пять: когда я приходила с мороза, щеки покрывались белыми объемными пятнами. Сейчас, кроме щек, еще и ноги от коленок и выше покрываются белой сыпью и объемными пятнами, а сама кожа краснеет. Все это сильно зудит. Минут десять я провожу в теплом помещении, начинаю чесаться, а потом согреваюсь, и все проходит.

В детстве меня мазали жирным детским кремом, чтобы снизить проявление аллергии. Старались одеть как можно теплее – лосины, колготки, свитера и прочее. Сейчас я также стараюсь придерживаться этих методов – прежде всего, ношу теплую одежду в мороз.

Мне кажется, что в последнее время на лице у меня аллергия стала проявляться меньше, либо вообще сошла на нет. Однако я не могу точно утверждать, потому что, возможно, просто у нас сейчас не такие холодные зимы. Тем не менее, на ногах у меня все равно могут появляться пятна, когда в холодную погоду я пренебрегаю колготками или термобельем. Если же на улице сильный мороз, стараюсь не выходить из дома, чтобы лишний раз не раздражать кожу.

Нельзя сказать, что моя аллергия сильно мне мешает – я почти не пью антигистаминные препараты. Наоборот, я считаю это своей особенностью – кроме себя, других людей с такой аллергией не знаю.

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Полина, 21 год

Аллергия на солнце у меня началась еще в детстве, но мы несколько лет не понимали, что это такое: думали, это реакция на ягоды или фрукты. Чуть позже мы поехали на море и там в какой-то день у меня все части тела, на которые попадало солнце, начали опухать и покрываться коркой, поднялась температура. Мы были за границей, и хорошо, что мы оформили страховку – по ней меня долго проверяли, я провела несколько дней в больнице. Потом выяснили, что это аллергия на солнце.

Тогда я долго лечила этот приступ, они нередко случаются и сейчас. Например, этим летом я поехала на юг и забыла выпить необходимые лекарства. Вышла на солнце, и у меня опять началась аллергия. Жара сама по себе на меня вообще не влияет – опасен именно солнечный свет.

Бороться с аллергией можно: необходимо носить солнечные очки, шляпы, кофточки с рукавами. Также при ярком солнце я всегда мажусь кремом с большой SPF-защитой, избегаю прямых солнечных лучей. Вообще, конкретно в наших краях это не такая большая проблема – солнца у нас особо и нет. Но лучше перестраховаться: если аллергия проявится, она будет проходить месяцами, я буду вся красная.

Конечно, я не могу сказать, что жить с подобной аллергией мне очень комфортно – постоянно ищешь тень, боишься солнечных лучей, практически не загораешь. Но я считаю, что отделалась легко – хуже, если бы была аллергия на растения.

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Мария, 27 лет

Практически с самого детства у меня аллергия на пыль – как только попадаю в пыльное место, сразу начинают чесаться глаза и течь нос. Не так сильно, как, например, при аллергии на кошек, но все равно очень дискомфортно. Дома спасает робот-пылесос с функцией влажной уборки, который работает через день. Бывает, забываем его включить, и спустя пару дней периодически начинают чесаться глаза. Я воспринимаю это как знак, что нужно пропылесосить.

Пыльная мебель тоже сильно влияет на мое самочувствие. Мы сделали ремонт больше года назад, и всю мебель покупали потом. Но одно очень старое бабушкино кресло было в комнате во время ремонта. Я не могла сидеть в нем дольше 15-20 минут – пыль от времени и ремонта вызывала аллергический насморк. Потом заказали для него химчистку, и все стало нормально – могу хоть целый день в нем просидеть.

Из-за моей проблемы в квартире должно быть минимум «пылесборников»: штор, игрушек. Хорошо, что это совпадает с моим видением квартиры – у нас есть занавеска только на кухне и всего одна игрушка – акула из «Икеи». В комнатах мы повесили рулонные шторы, которые не собирают пыль. Конечно, в доме не должно быть ковров, но я их и так не люблю. Все поверхности необходимо держать чистыми, чтобы их проще было протирать. Бывает очень лень, но аллергия мотивирует чаще убираться.

Кстати, еще мне нужно быть осторожной с креветками – это перекрестный аллерген для пыли. То есть у тех, у кого есть аллергия на пыль, на них тоже может вдруг появиться реакция, а может и не появиться.

В целом, жить с моей аллергией можно – просто в доме должно быть намного чище, чем обычно.