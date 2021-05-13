РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. В прокуратуре подмосковного Подольска 14 мая проведут совещание по вопросу отключения газа в котельной, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

У ресурсоснабжающей организации ООО «Столичный паркинг», поставляющей в дома управляющей компании ООО «Импульс» тепловую энергию, с 1 мая закончился договор на поставку газа. Ими в конце апреля было отправлено письмо о продлении договора. 12 мая без уведомления был отключен газ на котельной. В четверг были запланированы встреча с ресурсоснабжающей организацией и рабочее совещание в прокуратуре Подольска по данному вопросу.

Совещание в прокуратуре перенесено на 14 мая на 12:00. Управляющая компания предоставила все документы по факту произошедшего. Администрация и поставщик газа оставили решение вопроса до совещания в прокуратуре.