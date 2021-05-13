РИАМО - 13 мая. В четверг глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов посетил еще один детский мини-сад по присмотру и уходу за детьми, который открылся в конце апреля на улице Игнатьевской, 2, в Звенигороде, сообщает пресс-служба администрации округа.

Дошкольное учреждение было создано в рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева по формированию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

«В конце апреля открыли очередной детский сад по уходу и присмотру в Звенигороде на 60 мест. Помимо перепланировки, помещению требовалась черновая и чистовая отделка. В детском саду сделаны и оборудованы все нужные для полноценной работы помещения – пищеблок, медицинский кабинет, прачечная, групповые комнаты, физкультурно-спортивный зал», — сказал Иванов.

Всего в Одинцовском городском округе будет создано 615 мест для организации групп присмотра и ухода. Такой формат аналогичен условиям «классического» детского сада за исключением дошкольных образовательных программ.

На данный момент на территории округа функционируют уже два мини-детсада, один из них – на 280 мест – расположен в Одинцове на улице Северной, 36.