РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. Региональный оператор МСК-НТ с 1 по 13 мая очистил более 500 мусорных баков в Подольске, сообщается в группе «ООО-МСК-НТ Чеховский-филиал» в соцсети «ВКонтакте».

Для снижения рисков распространения Covid-19 и поддержания контейнерного парка в надлежащем состоянии компания «МСК-НТ» реализует комплекс санитарно-гигиенических мероприятий. Одним из них является регулярная мойка и дезинфекция контейнерного парка.

По техническим причинам автомойку баков используют исключительно в сезон устойчивых положительных температур. Емкости очищают от грязи, вирусов и бактерий как внутри, так и снаружи. Тем самым уменьшается возможность распространения инфекций среди жителей. Используемый для дезинфекции препарат рекомендован Роспотребнадзором и обладает высокой антивирусной и противомикробной активностью.

Мойка и обеззараживание под давлением идут в течение 45 секунд. Используют контейнеромойку фирмы «Коммаш» сразу после освобождения баков от отходов.

Высокая производительность оборудования позволяет придерживаться графика обработки и содержать контейнерный парк в полном соответствии с требованиями СанПин и рекомендациями Роспотребнадзора.