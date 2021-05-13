РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 мая. Рейд по проверке наличия терминалов оплаты в маршрутных такси прошел в Котельниках, выявлены нарушения у столичных маршрутных такси, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В администрацию Котельников регулярно поступают жалобы на неработающие в общественном транспорте терминалы и их отсутствие. В связи с этим сотрудники отдела по транспорту, дорожному хозяйству, связи и безопасности дорожного движения, а также отдела по взаимодействию с правоохранительными органами провели рейд по проверке общественного транспорта городского округа.

В результате рейда были выявлены нарушения у маршрутных такси города Москвы. Протоколы, составленные в ходе рейда, будут направлены в подведомственное учреждение города.