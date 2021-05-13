РИАМО - 13 мая. В Электрогорске в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли концерты во дворах многоквартирных домов. Артисты исполнили для жителей более 50 композиций, сообщает пресс-служба администрации округа.

По дворам Электрогорска 9 мая проезжали два грузовика с артистами Дома культуры, а также творческой мастерской лицея C’est la vie и детской школы. В рамках праздничных концертов они исполнили песни военных лет.

За день артисты побывали в 12 дворах, где исполнили более 50 композиций.

Глава городского округа Электрогорск Сергей Дорофеев поблагодарил вокалистов и творческие коллективы за проведение мероприятия, которое уже стало традиционным для города.

«Получилось очень душевно и трогательно, спасибо за эмоции!» - отметил он.

Для единственного в Электрогорске ветерана ВОВ был организован парад под окнами его дома, в котором приняли участие военнослужащие воинской части Росгвардии и эстрадно-джазовый оркестр «Звезды ретро».

Также в День Победы в Электрогорске прошли памятные митинги с возложением цветов к мемориалам.