РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мая. Житель подмосковной Балашихи украл из подъезда жилого дома велосипед, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Салтыковка МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница с сообщением о том, что неизвестный похитил ее велосипед из тамбурного помещения дома на Мирском проезде. Сумма ущерба составила 8 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен 38-летний местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.