РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 мая. Муниципальные управляющие организации городского округа Мытищи задолжали 31 млн рублей за расчетный период, сообщается на сайте администрации горокруга.

В четверг состоялось совещание в рамках дня ЖКХ, на котором обсудили тему вывоза и сбора твердых коммунальных отходов. На встрече присутствовали представители администрации округа, руководители территориальных управлений и управляющих компаний.

Обсудили вопросы по вывозу мусора и срыв графиков по отдельным адресам на территории Мытищ. На заседании был заслушан доклад регионального оператора по вывозу ТКО об итогах проделанной работы. Продолжаются мероприятия по погашению дебиторской задолженности.

«По муниципальным организациям задолженность составляет 31 млн рублей, это текущая задолженность за один расчетный период, она погашается, так как все муниципальные организации включены в работу с МособлЕИРЦ, начисления по ТКО в том числе осуществляют в едином платежном документе. Здесь также процент сбора составляет до 95%», - сказал начальник управления по регулированию тарифно-ценовой и налоговой политики администрации округа Павел Седойкин.

Он добавил, что региональному оператору неоднократно предлагали усилить судебно-претензионные работы, активнее работать по взысканию задолженности с управляющих организаций, особенно там, где глубина задолженности более двух месяцев.

«Мы надеемся, что эта работа будет активизирована и продолжена. Также обсудили сегодня итоги майских праздников, это напряженная ситуация по соблюдению графиков вывоза мусора. Надеемся, что все возникающие проблемы региональный оператор устранит качественно и оперативно», - уточнил Седойкин.