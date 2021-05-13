РИАМО - 13 мая. Бесплатные компенсационные автобусы, запущенные в связи с закрытием участка Люблинско-Дмитровской линии столичного метро, продолжат работать в течение первой половины дня 14 мая, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее участок «салатовой» ветки метро от станции «Волжская» до «Дубровки» закрыли из-за строительства Большой кольцевой линии. Предполагалось, что закрытие продлится по 23 мая, однако участок откроют уже 14 мая. Для удобства пассажиров запущены бесплатные компенсационные автобусы.

В районе закрытого участка подземки действуют ограничения на дорогах, необходимые для обеспечения работы компенсационных автобусов. После того, как автобусы КМ прекратят свою работу, все ограничения для автомобилистов будут сняты.

Чтобы избежать критической нагрузки на транспорт, с 11 мая на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро были введены ограничения в движении поездов. Пассажиров призвали избегать поездок в часы пик.