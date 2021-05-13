РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 мая. В 2021 году управляющими организациями Котельников запланировано отремонтировать 13 подъездов в рамках реализации госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы проведут по следующим адресам: мкр. Белая дача, д. 12, 1-4 подъезды, 2-й Покровский проезд, д. 4, корп. 1, 1-4 подъезды, 3-й Покровский проезд, д. 2, 3 и 6 подъезды, мкр. Силикат, д. 5, 1-3 подъезды.

Ремонт подъездов планируется завершить к 1 августа. В настоящее время проводятся работы в подъездах дома 12 в мкр. Белая Дача и дома 4 корп. 1 на 2-м Покровском проезде.