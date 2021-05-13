РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. Жители городского округа Люберцы с 18 по 27 мая могут задать свои вопросы компетентным членам партии «Единая Россия» и получить юридическую консультацию, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

Запись на прием проходит по телефону: +7(495)503-55-36.

18 мая с 14:00 до 16:00 прием проведет депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. 20 мая с 10:00 до 13:00 на вопросы ответит руководитель общественной приемной Георгий Николаев. 25 мая с 14:00 до 17:00 можно попасть на прием к председателю Молодежного парламента при совете депутатов Люберец Ашоту Маргаряну. 27 мая с 10:00 до 13:00 горожане смогут получить юридическую консультацию.

Общественная приемная расположена по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом №22. Время ее работы: с 10:00 до 17:00, перерыв - с 13:00 до 14:00.