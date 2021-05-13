РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 мая. В четверг мусульмане городского округа Мытищи отметили праздник Ураза-байрам, сообщается на сайте окружной администрации.

Ранним утром они собрались на стадионе «Строитель», чтобы провести праздничный намаз в честь прекращения поста. Поздравить верующих на место проведения молитвы пришли представители религиозной общины и светской власти. Собравшихся мусульман поприветствовал заместитель главы администрации муниципалитета Евгений Глинкин.

Ректор Исламского колледжа Московской области Инсаф Камалов отметил, что этот праздничный день для мусульман особенно важен. В течение месяца они совершали благие деяния, ночами молились, а днем постились. Праздник знаменует окончание Великого поста, с которым мусульмане поздравляют близких друзей, родственников, дарят им подарки.

«Со своей стороны хотел бы искренне поздравить всех мусульман, наших соотечественников и выразить слова благодарности администрации городского округа Мытищи в лице главы Виктора Сергеевича Азарова. Спасибо, что предоставили стадион, где мы смогли провести праздничную молитву. Надеемся, что и впредь будем сотрудничать во благо Московской области и Мытищ», - сказал Камалов.