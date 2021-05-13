РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. Баскетбольная команда Люберец завоевала золото на квалификационном этапе отборочных соревнований Московской области, сообщает комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

Отборочные соревнования проходили в Павловском Посаде с 7 по 11 мая.

Команда юношей 2008 года рождения завоевала золото в квалификационном этапе отборочных соревнований Московской области к всероссийским состязаниям по баскетболу среди юношей до 15 лет сезона 2021-2022 годов.

В ходе соревнований спортсмены получили следующие результаты: Люберцы - Сергиев Посад (83:38), Люберцы - Мытищи (74:65), Люберцы - Электросталь (65:30), Люберцы - Дзержинский (79:53), Люберцы - Павловский Посад (85:72).

Люберчане тренируются на базе спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу «Спартак».