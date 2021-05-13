РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 мая. В четверг в Мытищинской картинной галерее открылся новый ежегодный выставочный проект для профессиональных художников Подмосковья под общим названием «КвалифАрт», сообщается на сайте администрации горокруга.

На выставке можно познакомиться с современным творчеством лучших профессиональных художников Подмосковья. На призыв галереи откликнулись десятки художников, 40 из них смогли выставить свои работы.

По словам директора галереи, заслуженного художника России Марины Домниковой проект станет долгосрочным, а его география с каждым годом будет расширяться.

«Мы благодарны всем художникам Подмосковья, которые откликнулись на наш призыв. Многих из них мы знаем давно, а с некоторыми познакомимся только в дни нашей выставки. Мы хотим создать дружное профессиональное сообщество и творческое взаимодействие между художниками нашего региона», - сказала Домникова.

На выставке представлено много работ молодых, но уже профессиональных художников. Все произведения датированы сроками не ранее 2019 года. Кроме эстетического интереса такая подборка любопытна и на взгляд искусствоведа.

«У каждой региональной школы есть свои особенности. Поэтому интересно сравнить те тенденции, которые проявляются в творчестве художников наших соседних городов, обменяться опытом, сравнить, порассуждать», - отметила куратор выставки Александра Ерошенко.