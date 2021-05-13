РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 мая. В Щелкове провели плановую раскладку вакцины против бешенства, всего разложено 7,2 тыс. доз на полях, просеках, по линиям ЛЭП, в лесных массивах, а также вблизи деревень, сообщается на сайте администрации городского округа.

На территории городских округов Щелково, Фрязино и Лосино-Петровский была произведена плановая раскладка оральной вакцины против бешенства диких плотоядных животных «Рабистав».

Участие в раскладке приняли сотрудники Щелковской ветеринарной станции ГБУВ МО «Терветуправление №3» и представители Щелковской районной общественной организации охотников и рыболовов.