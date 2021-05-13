РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. В подмосковном Подольске водитель иномарки сбил ребенка, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

11 мая в 14:30 на проспекте 50 лет Октября у дома 30 водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы и вынужден был обратиться за медицинской помощью.

По данному факту проводится проверка, в результате которой установят все обстоятельства произошедшего.