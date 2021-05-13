РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. Пристройка на 400 мест к школе №59 в деревне Марусино подмосковных Люберец построена на 35%, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.
В четверг Ружицкий провел рабочее совещание на строительной площадке, где идут работы по возведению пристройки к школе №59. Вместе с учредителем ООО «Строительный холдинг Тезис» Игорем Шаховым он проверил готовность объекта.
Пристройку возводят в рамках президентского проекта «Образование». Площадь проектируемого здания составляет более 8,7 тыс. кв м.
На объекте работают порядка 140 человек в две смены, задействовано 6 единиц техники.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии