РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. Пристройка на 400 мест к школе №59 в деревне Марусино подмосковных Люберец построена на 35%, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В четверг Ружицкий провел рабочее совещание на строительной площадке, где идут работы по возведению пристройки к школе №59. Вместе с учредителем ООО «Строительный холдинг Тезис» Игорем Шаховым он проверил готовность объекта.

Пристройку возводят в рамках президентского проекта «Образование». Площадь проектируемого здания составляет более 8,7 тыс. кв м.

«Сейчас готовность объекта составляет 35%. Есть незначительное отставание от графика, поэтому дано поручение нарастить темпы. На объекте идет финишная отделка подвального помещения, возведение монолитных конструкций 3-го этажа. Строительство планируем завершить в текущем году. В новой 4-этажной пристройке будут учиться школьники средних и старших классов», - сказал Ружицкий.

На объекте работают порядка 140 человек в две смены, задействовано 6 единиц техники.