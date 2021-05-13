РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мая. Новое подразделение детской поликлиники №17 в микрорайоне Ольгино Балашихи в текущем году примет первых пациентов, сейчас в помещении проводятся ремонтные работы, закупается мебель и оборудование, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В новое помещение в доме №4 по улице Главной из здания на улице Маяковского решено перевести первичное звено. Детская поликлиника площадью более 2 тыс. кв м рассчитана на 200 посещений в смену.

В просторной поликлинике заработают кабинеты педиатров и различных узкопрофильных специалистов, комната для кормления детей, кабинеты для процедур и прививок, лаборатория, фильтр-бокс и другие. Кроме того, откроется кабинет профилактической работы с малышами - методический центр по вопросам развития, воспитания и охраны здоровья.

По словам заместителя главного врача Балашихинской областной больницы Александры Гнединой, детская поликлиника в Ольгине – один из этапов решения задачи по строительству медицинских объектов в Балашихе. Город развивается, и, соответственно, растет потребность в подразделениях областной больницы, особенно это касается детского населения. Новая поликлиника возьмет на себя медицинское обслуживание находящихся по соседству растущих микрорайонов.

«Улучшится как доступность, так и условия предоставления медицинской помощи. Клинико-диагностическое отделение будет как и прежде функционировать на улице Некрасова. В Ольгино переедет ряд специалистов, проводящих первичное обследование пациентов, в частности, врачи функциональной диагностики. Здесь будут располагаться клинико-диагностическая лаборатория, кабинет УЗИ», - подчеркнула Гнедина.

Сейчас в помещении новой поликлиники проводятся ремонтные работы, закупается мебель и оборудование.

В конце 2020 года в офтальмологическом отделении детской поликлиники №17 установили новое оборудование. Аппараты закупили по федеральной целевой программе «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций». Эти приборы позволяют проводить диагностику быстрее и принять больше пациентов.

В консультативно-диагностическом отделении детской поликлиники появился многофункциональный ЛОР-комбайн, позволяющий сократить до 15 минут прием маленьких пациентов. Наряду с диагностикой аппарат обеспечивает профилактику большинства заболеваний.