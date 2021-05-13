РИАМО – 13 мая. Группа компаний «Галс» заключила с сетевым оператором гибких офисов «Ключ» договор долгосрочной аренды в офисно-деловом центре «Искра-Парк» на Ленинградском проспекте в Москве. Договор заключен на 10 лет, общая площадь арендуемых помещений составила 5911 кв. м, сообщает пресс-служба ГК «Галс».

«Сегодня у арендаторов офисов в Москве появились новые требования к их формату. Крупным корпорациям нужны гибкие офисы – это для них и альтернатива классической аренде, и временный вариант для решения краткосрочных задач. Гибкий офис выгоден для компании, когда ей сложно предсказать рост команды или когда есть краткосрочные задачи для проектных команд. Это компании, у которых быстро меняются продукт и потребности в количестве персонала», - сказала директор департамента аренды ГК «Галс» Светлана Мазур.

По ее словам, гибкие офисы обязаны быть в классическом бизнес-центре как альтернатива классической аренде. Данный сегмент сейчас активно растет – до 40% в год.

«При выборе рабочих мест по-прежнему важна локация, в частности, близость к метро. Хороших площадок все меньше, провайдеров гибких офисов – все больше. Мы доверили управление гибким форматом профессиональному игроку рынка сервисных офисов «Ключ». Формат нашего бизнес-центра позволяет максимально эффективно использовать территорию и формировать мультифункциональную среду», - добавила Мазур.

Она отметила, что «Искра-Парк» — это хаб, где можно жить, работать, отдыхать и развиваться.

«Мы рады, что в нашем БЦ появился новый арендатор, ценности которого так соответствуют нашим, и надеемся, что наше партнерство станет долгосрочным и взаимовыгодным, а проекты - яркими и востребованными», - подчеркнула Мазур.

Многофункциональное деловое пространство сможет вместить до 700 рабочих мест. Открытие состоится в четвертом квартале 2021 года. Сетевой оператор «Ключ» предоставит арендаторам готовые офисы с сервисом, а также предложит создать индивидуальные проекты по модели built-to-suit для больших клиентов. Для резидентов сейчас разрабатывается полноценная экосистема для бизнеса, деловых встреч и отдыха: оборудованные переговорные с разным функционалом, конференц-залы, кухни, лаунж-зоны и другие важные помещения для работы.

«Наш новый объект в «Искра-Парке» –– продолжение реализации стратегии «Ключа» по созданию ярких проектов не только в исторических зданиях, но и в классических БЦ. Концепция основана на синергетическом эффекте экосистемы и инженерии БЦ, дополненном гибкостью сервисного офиса. Таким образом, резиденты получат эффективное рабочее пространство с максимально комфортными условиями для своих сотрудников», – отметил СЕО «Ключа» Георгий Голенев.

«Искра-Парк» - офисно-деловой центр класса «А» в районе Беговой. Бизнес-центр выполнен по уникальному архитектурному проекту. Здание состоит из четырех секций переменной этажности от 8 до 17 этажей. Арендопригодная площадь превышает 55 тыс. кв. м. В состав комплекса также входит жилой корпус на 772 апартамента.