РИАМО - 13 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев протестировал во Власихе уникальную машину-амфибию и помог привести в порядок пруд. Подобные машины-амфибии приобретают в Подмосковье для чистки водоемов даже в самых труднодоступных местах, сообщается в Telegram-канале «Воробьев LIVE».

Ранее у пруда спилили и вывезли сухостой, убрали развалившийся бетонный забор. Очистку пруда провели по программе «100 озер и прудов», о реализации которой Воробьев объявил в ходе своего обращения к жителям региона.

«У нас принята программа «100 озер и прудов», она очень востребована. Мы наводим порядок на озерах и маленьких прудах. Везде это места отдыха и прогулок жителей. Мы обеспечим перемены, чтобы все водоемы были чистые», — сказал Воробьев.

В рамках программы до 2023 года в порядок приведут 100 водоемов. Список водных объектов выбирают жители во время голосования на портале «Добродел». В этом году в порядок планируют привести 22 водоема.

Очистка водоемов начинается с ликвидации незаконных водовыпусков. Потом с прибрежных зон убирают сухостойную и аварийную растительность. С помощью плавучего экскаватора планируется собирать донный и поверхностный мусор.

100 водоемов Подмосковья очистят за три года в рамках программы>>