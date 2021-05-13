РИАМО - 13 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев протестировал во Власихе уникальную машину-амфибию и помог привести в порядок пруд. Подобные машины-амфибии приобретают в Подмосковье для чистки водоемов даже в самых труднодоступных местах, сообщается в Telegram-канале «Воробьев LIVE».
Ранее у пруда спилили и вывезли сухостой, убрали развалившийся бетонный забор. Очистку пруда провели по программе «100 озер и прудов», о реализации которой Воробьев объявил в ходе своего обращения к жителям региона.
В рамках программы до 2023 года в порядок приведут 100 водоемов. Список водных объектов выбирают жители во время голосования на портале «Добродел». В этом году в порядок планируют привести 22 водоема.
Очистка водоемов начинается с ликвидации незаконных водовыпусков. Потом с прибрежных зон убирают сухостойную и аварийную растительность. С помощью плавучего экскаватора планируется собирать донный и поверхностный мусор.
100 водоемов Подмосковья очистят за три года в рамках программы>>
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