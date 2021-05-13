РИАМО - 13 мая. В ходе III съезда российского общества «Знание» председателем наблюдательного совета выбрали первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, сообщает ТАСС.

На съезде утвердили новый руководящий состав организации и определили дальнейшие направления деятельности. Так, заместителями председателя наблюдательного совета общества «Знание» стали помощники президента РФ Владимир Мединский, Андрей Фурсенко, Максим Орешкин, депутат Госдумы Любовь Духанина.

Генеральным директором общества стал основатель холдинга «Нетология-групп» и обучающего онлайн-сервиса «Фоксфорд», победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль.

Членами наблюдательного совета стали глава Минкультуры России Ольга Любимова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Минобрнауки России Валерий Фальков, президент РАН Александр Сергеев, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

В работе съезда приняли участие более 190 человек.

Ранее на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» с участием президента РФ Владимира Путина Максим Древаль предложил создать современную и технологичную платформу знаний. При этом данная платформа должна опираться на уникальный просветительский опыт и традиции, которые были приняты в СССР. В качестве примера подобной деятельности было приведено общество «Знание».

Президент поддержал инициативу. В ходе послания Федеральному собранию он рассказал об актуальности перезапуска «Знания» на современной цифровой платформе.