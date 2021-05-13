РИАМО - 13 мая. В Видном завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего гендиректора коммерческой организации, мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 45 млн рублей, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Следствию удалось установить, что обвиняемый, чья организация занималась прокладыванием линий электропередачи, использовал договорные отношения с фиктивными контрагентами для того, чтобы занизить суммы налога на добавленную стоимость. Для этого он включил недостоверные сведения в налоговые декларации по НДС за период с 2016 по 2018 годы о суммах налоговых вычетов по взаимоотношениям с фиктивными контрагентами, которые затем представил в налоговую службу.

Кроме того, во время предварительного следствия стало известно о том, что договорные отношения с контрагентами были установлены только для того, чтобы создать фиктивный документооборот и получить необоснованную налоговую выгоду посредством завышения сумм налоговых вычетов по НДС.

Суд наложил арест на имущество мужчины на сумму более чем 15 млн рублей.

Дело с обвинительным заключением уже передано в суд для рассмотрения.