РИАМО - 13 мая. Эвакуаторы с начала весны увезли на спецстоянки столицы около 1 тыс. люксовых машин, которые были запаркованы в неположенных местах. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Всего на спецстоянки доставили 193 автомобиля Mercedes-Benz, 168 спорткаров Porsche, 138 Lexus, 137 BMW и 118 Land Rover.

Среди наиболее редких и дорогостоящих авто — 3 электрических Tesla, 2 роскошных Rolls-Royce, 1 Dodge, Lamborghini — 1 автомобиль (2 раза эвакуирован).

Московских водителей призвали уважать окружающих и оставлять авто только в разрешенных для этого местах.