РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. Жительниц Подольска в возрасте от 30 лет приглашают на бесплатный мастер-класс по восточным танцам 17 мая, сообщается в группе «МУ ДТМ СП «Орбита» г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Восточные танцы для взрослых – отличный способ научиться владеть своим телом. При этом не только не изнуряя свой организм непосильными нагрузками, но и доставляя себе и другим удовольствие. Всех желающих приглашают на бесплатный мастер-класс «В плену у восточного танца».

Он пройдет в 19:00 по адресу: улица Володи Дубинина, дом 6/29. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)754-12-95.