РИАМО - 13 мая. Диана Толасова из подмосковного Реутова признана лучшей исполнительницей классики на Международном вокальном конкурсе фонда Елены Образцовой, сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

Исполнительнице из Реутова удалось пробиться в финал, где было еще 80 участников из 18 стран. Признанные деятели искусства из Европы и США удостоили 23-летнюю Толасову призом за лучшее исполнение произведений из репертуара Елены Образцовой.

Международный вокальный конкурс фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-при» прошел в России во второй раз. На участие было подано около 300 заявок из 30 стран, но председатели жюри во главе с легендарным Хосе Каррерасом оставили только 27% от общего количества заявок.

«Победу в любом конкурсе стоит рассматривать относительно. Смотрят ведь не только на вокальные данные, но и на художественное прочтение, артистизм, стрессоустойчивость. Идет отбор: кто-то понравился, кто-то нет, оценивают потенциал, словом, все, как у актеров. Гораздо важнее, что станет итогом конкурса, перспективы и предложения», – отметила Толасова.

Она выбрала четыре композиции для исполнения: арию Любаши из оперы «Царская невеста» Римского-Корсакова, арию Далилы из оперы Сен-Санса «Самсон и Далила», народную песню «Мавританская шаль» в обработке Де Фалья на испанском языке и русскую народную песню в обработке Прокофьева «Катерина».

По итогам конкурса Толасову пригласили на прослушивание в труппу Красноярского театра имени Хворостовского.