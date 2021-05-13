РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 мая. Жители городского округа Мытищи могут оценить удовлетворенность деятельностью управляющей организации ООО «ПИК-Комфорт» на сайте ЕИАС ЖКХ, сообщается на сайте администрации горокруга.

Период приема ответов: с 28 апреля по 23 мая. Инициатор - администрация городского округа: 8(495)542-97-70; 8(495)542-97-90.

Для принятия участия в опросе необходимо быть зарегистрированным в системе ЕИАС ЖКХ. Для этого следует: зайти в личный кабинет на сайте ЕИАС ЖКХ МО; авторизоваться, используя учетную запись ЕСИА (госуслуги) по ссылке «Войти в систему, используя ЕСИА (госуслуги)». Ввести свои учетные данные и нажмите кнопку «Войти». Во вкладке «Собрания собственников с использованием системы ЕИАС ЖКХ» выбрать пункт «Указать собственность в городском округе Мытищи».

Если по указанному адресу в системе будет найдена запись о собственнике с такими же фамилией, именем и отчеством, следует нажать кнопку «подтвердить». Если запись не найдена, необходимо об этом сообщить в свою управляющую организацию. Далее во вкладке «Онлайн-опросы» нужно сделать свой выбор.