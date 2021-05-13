РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. Сотрудники полиции задержали пожилую жительницу Подольска за кражу мобильного телефона в ресторане быстрого питания, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 5-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 20-летнего местного жителя о том, что в одном из ресторанов быстрого питания на улице Ленинградской неизвестная похитила его мобильный телефон, оставленный на столе. Общая сумма материального ущерба составила 15 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 61-летнюю местную жительницу, у которой изъяли похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.